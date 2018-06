Jaroslav Špulák, Právo

„Ve světě hudby se pohybuju od třinácti let, kdy jsem začala chodit do hudebky na zpěv,“ říká Buociková Právu. „První kapelu jsem založila v patnácti. Byla holčičí a jmenovala se Where’s the Food?!“

Už tehdy začala skládat vlastní písničky, což jí vydrželo dodnes. „První jsem napsala někdy ve čtrnácti. Byla to obyčejná tříakordová pankovka a jmenovala se Paralen. Tenkrát se mi totiž líbily punkové kapely, které hrály hodně nahlas a sdělovaly tak světu svůj názor. Měla jsem pocit, že nějakou takovou písničku musím také složit a vykřičet ze sebe, co mě štve,“ vzpomíná na své autorské začátky.

Když po několika letech usoudila, že kapela Where’s the Food?! stagnuje, rozhodla se z ní odejít. V roce 2014 odehrála několik koncertů ve formaci The Loons a následně začala působit jako sólová zpěvačka. Roku 2015 se zúčastnila vyhledávací pěvecké soutěže SuperStar, ve které se dostala mezi posledních třicet.

Eliška Buociková zatím jako sólistka koncertovala spíše komorně.

FOTO: archív umělkyně

„Myslím si, že většina soutěžících věděla, do čeho jde, zatímco já tam přišla s naivní představou, že celá soutěž bude takové přátelské setkávání nad muzikou. Brzy jsem pochopila, že to je o něčem úplně jiném a že se vlastně nechci dostat do velkého světa českého šoubyznysu, protože nevyhovuje mé povaze. Byla to pro mě zkušenost, zjistila jsem, jak v tak velkém projektu věci a vztahy fungují, ale není to svět pro mě,“ přiznává.

Natočila písničky Padaly hvězdy a Tajný noci, v roce 2016 vystoupila na festivalech Mezi Ploty či Broumovská kytara a nahrála ještě singl Schizofrenní vztahy. Začátkem roku 2017 absolvovala dvouměsíční turné s kapelou W.A.F. a v létě se vydala s kytaristou Martinem Burešem na týdenní buskingové turné po Evropě.

„Momentálně s Martinem vystupujeme v komorní verzi ve dvou, ale v nejbližší době chci dát dohromady novou kapelu. Na Votvíráku budu hrát s kapelou, kterou jsem poskládala z kamarádů muzikantů a moc se na to těším,“ říká.

Není zatím jasné, jakou písničku natočí coby svůj nejbližší singl. K dispozici jich má několik a v hlavě nosí řadu dalších nápadů. Čekají ji konzultace s producentem Danem Frimlem, jenž bude na realizaci písně pracovat s ní.

„Nevím, jestli je to problém, nebo je to dobře, ale k tomu, abych napsala nějakou písničku, která nebude úplně hloupá, musím něco prožít. Nefunguje to u mě tak, že ji takříkajíc vysedím, musí za tím být nějaká silná emoce, jež mi dá impuls k tomu něco napsat. Každá má píseň je o tom, co jsem zažila nebo cítila,“ dodává nadějná písničkářka.