Věra Míšková, Právo

Charismatický španělský herec, který dostal Oscara za vedlejší (ale nejvýraznější) roli ve filmu Tahle země není pro starý, hraje na jedné straně jednoho z nejnebezpečnějších zločinců, na straně druhé tátu, ochránce chudých, manžela a pozorného milence. Jednoho musíte nenávidět, druhého můžete milovat.

Nebyla to přitom první nabídka na tuto roli, kterou Bardem dostal. „Ano, nabídli mi ho už několikrát, do filmů i televizních seriálů,“ směje se herec. „Ale pokaždé, když jsem si přečetl scénář, jsem měl tak velké pochybnosti, že jsem odmítl. Ve všech, zejména televizních verzích, ta postava vyznívala podivně jednostranně.

Chtěl jsem totiž vytvořit skutečného člověka, ne ikonu nebo symbol padoucha. Protože to přece člověk byl. Samozřejmě nemůžeme ignorovat hrůzy, které způsobil, ale zároveň bychom si měli uvědomit, že byl součástí našeho světa, že ten svět, tedy my jsme to umožnili. On i všichni jemu podobní mohou profitovat jen z toho, že vyrábíme drogy, bereme drogy, že zkorumpovaní politici lidi jako on chrání, podporují. A takový celistvý pohled na člověka a zrůdu zároveň mi nabídl až tento film.“





Javier Bardem

FOTO: Bontonfilm

Dlouhé vlasy, tučné břicho



Hrát Escobara znamenalo pro Bardema mimo jiné obalit sádlem své vysportované tělo, nechat si narůst delší vlasy i chloupky v nose, jak to bylo v osmdesátých letech běžné. Fyzickou proměnu ale herec považuje za velmi zábavnou část své práce.

„Ty chvíle, kdy se díváte do zrcadla a nepoznáváte sám sebe, mě ohromně baví.

Film zachycuje deset let Escobarova života, to se člověk dost změní.

Ano, přibral jsem kvůli roli 12 kilo, ale to by stejně nestačilo – točili jsme třeba jeden den záběry z různých věkových a váhových období, takže jsem kolem sebe musel mít tým vynikajících odborníků, kteří moji snahu o proměnu doladili.“

Bardem je na to všechno zvyklý od dětství, pochází z filmové rodiny, jeho strýc je slavný režisér Juan Antonio Bardem, hrají oba jeho sourozenci a s matkou, s herečkou Pilar Bardemovou, hrál dokonce ve filmu Pedra Almodóvara Na dno vášně – on ovšem hlavní, Pilar jednu z vedlejších rolí.



Herečka i manželka



Ve filmu Escobar je jeho partnerkou skutečná manželka Penélope Cruzová, která hraje novinářku Virginii Vallejo. Ta prožila s Escobarem bouřlivý milostný vztah, dodnes žije v azylu v USA a z její knihy Milovala jsem Pabla, nenáviděla Escobara, film také čerpá. Poznala ho totiž nejdříve jako Pabla, muže, který byl galantní, staral se o chudé, a zamilovala se do něj. Když objevila Escobara jako kriminálníka, který se neštítí ani vražd, bylo už dávno pozdě.

Penélope Cruzová

FOTO: Bontonfilm

„V té knize je spousta romantiky, Virginie, s níž jsme několikrát mluvili, se zamilovala a dostala se tak do slepé uličky, z níž se neustále snažila dostat. Ale kromě toho jsme v té knize našli několik fantastických anekdot o dvou lidech, kteří se ve své době cítili jako král a královna světa,“ směje se Bardem, který je zároveň jedním z producentů filmu a s režisérem Fernandem Leónem de Aranoou ho chystal deset let.

S Penélope se Javier seznámil při natáčení romantické komedie Šunka, šunka, když jí bylo šestnáct let, jemu třiadvacet. Tehdy ale ještě žádná jiskra nepřeskočila, to až když spolu hráli v Allenově filmu Vicky, Cristina, Barcelona. Po dvou letech se v roce 2010 vzali, mají spolu dvě děti, ale jako manželé se objevili před kamerou až v Escobarovi a poté ve filmu Asghara Farhadiho Všichni to vědí, který zahajoval letošní canneský festival.

„Zapomenout na role cestou domů se daří tak na padesát procent, přece jen ty postavy v nás jsou,“ přiznává Bardem. „Když pracujeme společně, snažíme se důsledně oddělovat, co je realita a co fikce. To samozřejmě děláme oba vždycky a už pracujeme dost dlouho, abychom to zvládali. Je to naprosto nutné k tomu, abychom si uchovali zdravý rozum. Ale samozřejmě je někdy trochu zvláštní po mimořádně vypjatých scénách přijít domů a normálně si dát večeři. Ale dáme si sprchu a vrátíme se do normálního života,“ dodává.