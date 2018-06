František Cinger, Právo

Dita Táborská:

Běsa





Román o hledání a ztrácení těch nejbližších. Běla a Sabina, jednovaječná dvojčata, ohrožená drogovou závislostí. Z české vesnice na Ukrajině přijíždí Vitalij, který dostal práci od obchodníka s bílým masem. A všechny postavy propojí dítě, které se hlásí o slovo.

Host, 360 stran, 329 Kč

Josef König:

Společnosti





Osm okamžiků, osm rozhodnutí. Na začátku všeho je vždy velká tržnice a záleží pouze na tom, jak kdo nakoupí. Sbírka jemně propletených osmi povídek zasazených do současnosti poukazuje na stav dnešní společnosti postavené na bezcitnosti a materiálním zájmu.

Omega, 128 stran, 249 Kč

Dominik Landsman:

Dovolená s moderním fotrem





V další autorově knize čtenář zjistí, že s letní dovolenou to není terno, zvlášť když máte malé dítě a manželka vás místo na každoroční chalupu donutí jet do Bulharska k moři. A kdyby jen to! Nataša, druhá polovina rodičovského páru, se chopila pera a knížku za Dominika napsala.

Ikar, 168 stran, 249 Kč.

Leif GW Persson:

Umírající detektiv





Bývalý šéf Národní kriminální policie a legendární vyšetřovatel je v důchodu. Jednoho dne je stižen mozkovou příhodou. O tři dny později se probere z kómatu, částečně ochrnutý. Během konzultace s neuroložkou přijde řeč na pětadvacet let starý případ vraždy devítileté dívenky...

Moba, přeložil Jaroslav Bojanovský, 472 strany, 389 Kč, e-kniha 249 Kč

Michael Robotham:

Štvanec





Audie Palmer strávil deset let v texaské věznici za účast na loupeži, při které zmizelo sedm milionů dolarů. Během let, strávených za mřížemi, byl opakovaně ztlučen, kvůli jediné otázce: Kde jsou ty prachy? Den předtím, než měl být propuštěn, náhle z věznice zmizel.

Moba, přeložil Alexandr Neuman, 496 stran, 399 Kč

Martina Cole:

Zrada





Reeva O’Harová vyrostla v drsných podmínkách východního Londýna, své první dítě porodila ve čtrnácti a pak v průběhu několika let přivedla na svět další čtyři. Nejstarším z nich je Aiden. I on svou matku zbožňuje, ale taky ví, že ji přitahují dost nebezpeční muži...

Domino, přeložila Dita Kelbelová, 440 stran, 349 Kč

Martin Sládek:

Hladová smečka





Tulák, dobrodruh a příležitostný hazardér Harald přijíždí do Norska. Aniž by tušil, jeho osud se proplete s osudy dalších. Jarl Björn Berkfinnsson a jeho družiníci mají před sebou také těžkou cestu, která je může stmelit, nebo navždy rozdělit.

Mystery Press, 288 stran, 279 Kč

Lindsey Kelková:

Zbožňuju navždycky





V den, kdy manžel Alex popadne batoh a vyrazí na cesty, Angela Clarková slibuje, že se bude vyhýbat malérům a zůstane oběma louboutinkami pevně na zemi. Takže když přítel její nejlepší kamarádky svěří Angele své úmysly, přece mu může pomoct s vybíráním, no ne?

BB art, přeložila Blažena Kukulišová, 264 strany, 299 Kč