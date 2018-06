ČTK

Památkáři dlouhodobě uvádějí, že unikátní hlediště postavené v éře socialistického Československa narušuje charakter zámecké zahrady. Na tento fakt poukazuje i mezinárodní organizace UNESCO, na jejímž seznamu Český Krumlov figuruje od roku 1992.

„Na prvním místě je UNESCO, když respektujeme UNESCO, v tom případě to musí jít pryč. Jako divák bych to měl radši tady, ale jako člověk, který o tom má rozhodovat, musím respektovat všechny námitky, které začínají právě UNESCO. Z hlediska provozu diváckého i divadla je nemožno vybudovat dostatečně kvalitní podmínky, což v (případě) přesunu možné je. Já osobně se nyní přikláním k tomu to přestěhovat,” řekl Šmíd. Točnu i prostor jejího možného nového umístění si dnes prohlédl při zkoušce představení Ztracený svět.

Novou točnu, jejíž podoba by měla vzejít z architektonické soutěže, chce Jihočeské divadlo přesunout do divadelního traktu v bývalém zahradnictví, řekl ředitel Jihočeského divadla Lukáš Průdek. Zámecká zahrada by se o tento divadelní trakt rozšířila, nyní jde o neudržované místo za zdí zámecké zahrady. Nynější točna patří městu České Budějovice.

Ministr Šmíd uvedl, že všechny podobné investice dělí stát na třetiny, kdy třetinu zaplatí stát, třetinu kraj a třetinu město. „V tomhle módu by se o tom dalo uvažovat,” řekl k nákladům na novou točnu. Jak dodal Průdek, nová točna by mohla vzniknout podle návrhu scénografa Joana Brehmse z roku 1972. Měla by dvě hlediště, mezi nimiž by byl komorní hrací prostor.

Památkáří souhlasí



Přesun do areálu bývalého zahradnictví, v němž většina pozemků patří městu Český Krumlov, podporují i památkáři. „Tento projekt byl už ověřován v roce 2005 a dokonce při monitorovací misi UNESCO v roce 2007 byl schválen jako přijatelná a pozitivní alternativa, skoro jediná, protože i to se odehrává v rámci ochranného pásma kolem památky UNESCO. To je podle mého soudu jediná, kompromisní, dobrá varianta pro budoucnost otáčivého hlediště,” řekl kastelán krumlovského zámku Pavel Slavko.

S přesunem točny z nynějšího místa před letohrádkem Bellarie nesouhlasí Jihočeský kraj. Vedoucí krajského odboru kultury a památkové péče Patrik Červák řekl, že by tak pominul fenomén otáčivého hlediště v zahradě. Jednou z dříve zmiňovaných variant bylo to, že nová točna by zůstala před Bellarií a zajížděla pod zem. Ministr kultury Šmíd si ale takové řešení neumí představit, například kvůli velkým nákladům. „Pro lidi bude za deset let 'španělská vesnice', jestli 'otáčko' stálo tady, nebo o deset metrů dál,” míní Šmíd.

Jihočeské divadlo, které ve středu na točně zahájí sezonu premiérou hororu Dracula, má s památkáři nájemní smlouvu na pronájem zahrady do konce roku 2020. Původní otáčivé hlediště se poprvé roztočilo před 60 lety, 9. června 1958. Tržby z otáčivého hlediště byly loni 32,9 miliónu Kč, meziročně o 4,5 procenta vyšší, přijelo 56 528 diváků. Peníze z točny tvoří až 75 procent tržeb z prodeje všech vstupenek Jihočeského divadla za celý rok.