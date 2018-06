Podle volebního modelu CVVM by se v květnu stalo vítězem voleb hnutí ANO se ziskem 29 procent hlasů. Následují ČSSD a ODS s 13 procenty, Piráti s 11 procenty a KSČM s 10,5 procenta. Do Sněmovny by prošly ještě SPD (7,5 procenta) a KDU-ČSL... Celý článek ČSSD by se ve volbách dělila s ODS o druhé místo. Vyhrálo by ANO»