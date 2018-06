Jaroslav Špulák, Právo

Loni v listopadu jste vydala desku Já. Co pro vás znamená?

Je to průřez mou hudební dráhou za posledních devět let, ohlédnutí za roky, kdy jsem se z trochu naivní holčičky proměnila ve snad sebevědomou ženu, která ví, co chce v životě dělat, a za svými kroky si stojí. Na albu jsou písně, jejichž cílem je přiblížit mou dráhu a umělecký vývoj. Jsou tam úspěšné skladby z mých vydaných desek, ty, které předtím nikde nevyšly, písničky, na nichž jsem se podílela textově, a jedna novinka.

Ta se jmenuje Ty a je věnovaná mým současným pocitům a mému partnerovi Renému, který si nedávno splnil dětský sen a stal se pilotem dopravního letadla. Za tři a půl roku, co jsme spolu, do něho investoval všechen volný čas i všechny peníze, které vydělal. Je to má intimní partnerská zpověď. Natočili jsme k ní videoklip, který byl zveřejněn minulý týden.

Ve videoklipu jste v jednom záběru částečně obnažená, přičemž některá média se chytila právě toho úseku. Není vám to trochu líto?

Vlastně není, protože v klipu je to vkusné, ne vulgární. Skladba i klip jsou o nás dvou, o našem životě. Intimita k němu patří, stejně jako láska, podpora, pokora a pochopení. Příběh v klipu však nedopadne dobře a přiznávám, že bych nic takového nechtěla zažít.

Markéta Konvičková se svým partnerem v klipu k písni Ty.

FOTO: archív Petarda Production

Na albu jsou také duety Bloudím a Toužím, které zpíváte s Janem Bendigem a jsou částečně v romštině. Proč jste se rozhodli je pojmout právě takhle?

Nápad vznikl kdesi v baru ve Stodolní ulici v Ostravě. Potkali jsme se tam s Honzou po velmi dlouhé době, a jak jsme si tak povídali, řekl, že natočíme duet. Já jsem to odkývala, ale myslela si, že to padlo jen tak. Honza ale volal hned druhý den. Dohodli jsme se, že duet nahrajeme a že v něm spojíme dva jazyky – a tím pádem dvě odlišné kultury. Potom jsme z toho plánu měli respekt, zdálo se nám, že je to v dnešní době příliš odvážné.

Nakonec jsme se ale rozhodli, že skladbu Bloudím, která vznikla jako první, nahrajeme. S tvůrčím týmem jsme odjeli natočit klip do Švýcarska, a když to pak celé vyšlo, ohlasy byly skvělé. Netušili jsme, že budou tak moc pozitivní, dnes už má klip na YouTubu více než osm miliónů zhlédnutí.

Za několik měsíců vznikla druhá píseň Toužím. Když jsme ji natočili, řekli jsme si v legraci, že ještě nahrajeme skladbu Uzavírám a naše spolupráce bude u konce.

Zdá se, že jste se stylově usadila ve vodách popu s přesahy k oblastem, které máte ráda. Je to tak?

Mou současnou hudební tvář reprezentuje písnička Ty. Považuju ji za zlom po období jakéhosi hledání se a částečně i váhání. Představuje pro mě to, co bych v hudbě chtěla dělat. Uvědomila jsem si totiž, že nikdy nebudu písničkářka s kytarou a nebudu psát intelektuální texty. Chci být zpěvačka, která bude na pódiu v hezkých šatech zpívat hezké písně.

Na albu Já jsou slyšet smyčce, chtěla bych také více do svých písniček zapojit živý sbor nebo orchestr. Tak mě to teď baví a těší.

Již 12. června vystoupíte jako host Karla Gotta na jeho koncertu v pražské O 2 areně. Víte, proč si vás pozval?

Byla jsem zrovna ve škole, když mi volal jeho management. Bylo to během hodiny, ale protože jsem za chvíli měla tři zmeškané hovory z jednoho čísla, šla jsem na chodbu, abych to vyřídila. Při následujícím hovoru mi bylo řečeno, že si mě Karel Gott vyžádal jako jednoho ze svých hostů na jeho velký koncert, a pak následovala otázka, jestli bych měla čas a chuť. Musela jsem se smát a řekla jsem, že české zpěvačce se nemůže dostat větší pocty, a tak čas a chuť mám.

Později jsem se s Karlem Gottem setkala a on mi řekl, že jsem ho velice mile překvapila v pořadu Tvoje tvář má známý hlas. Prý umím skvěle zpívat a mám v sobě kus komika, protože ho velmi bavilo mé proměňování v mužské osobnosti, k němuž v tom pořadu docházelo. Na to konto mě pozval do O 2 areny.

Budete zpívat společně?

Ano, zazpíváme písničku Běž za svou láskou, kterou před lety nahrál s Jitkou Zelenkovou. Také tam představím dvě své písně.

Pomohla vám účast v pořadu Tvoje tvář má známý hlas i jinak?

Mám pocit, že jsem se po účasti v SuperStar v roce 2009 zase výrazně připomněla. A byla to skvělá zábava, setkala jsem se se zajímavými lidmi a také jsem se naučila řadu nových věcí, které souvisejí například s produkcí nebo přípravou.

Je před vámi koncertní turné s Michalem Davidem. Jak jste se spojila s ním?

V den, kdy jsem před devíti lety vypadla ze SuperStar, vyšel článek o tom, že mě Michal David tipuje na vítězku. Potom mi napsal písničku na první album, pokřtil mi ho a následně jsme se průběžně potkávali.

Loni v listopadu jsem zpívala poctu Věře Špinarové a vlastně všem lidem, muzikantům a textařům, kteří v tom roce odešli do hudebního nebe, na předávní Českých slavíků. Michal mě pochválil, protože se mu mé vystoupení líbilo. Za několik dnů mi pak zavolal a řekl, že by byl strašně rád, kdybych byla hostem na jeho chystaném turné. Byla jsem nadšená, tím spíš, když jsme se dohodli, že bychom na koncertech mohli zazpívat i něco společně. Napsal duet Už svítá, natočili jsme k němu videoklip a 1. června vyrážíme.