Jaroslav Špulák, Právo

Dua Lipa byla hlavní hudební hvězdou zahájení sobotního finále Ligy mistrů v Kyjevě mezi Realem Madrid a FC Liverpool. V té souvislosti se vynořily spekulace o tom, že by právě ona mohla být autorkou nové písničky pro Bonda.

Na otázku magazínu New Musical Express, týkající se její pěvecké účasti v bondovce, odpověděla: „Ráda bych to udělala, ale nevím, jestli se to stane.“

O jménu zpěváka nové skladby pro film o agentovi 007 se hovoří od podzimu loňského roku. Tehdy byl hlavním favoritem Noel Gallagher. Později přibyly úvahy o tom, že by pod písničkou mohli být podepsáni Ed Sheeran nebo George Ezra. Podle britských bookmakerů by mohl být ve skladbě i hlas zpěvaček Adele nebo Jessie J.