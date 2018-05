Věra Míšková, Právo

A že už takových filmů bylo! Čtyři odvěké kamarádky toho mají v životě hodně za sebou. Diane (Keatonová) po čtyřicetiletém manželství ovdověla a její dcery mají za to, že se o ni musejí usilovně starat, byť je to žena zdatná a zcela soběstačná.

Vivian (Jane Fondová) je převelice úspěšná emancipovaná žena, která se patrně už od mládí jako čert kříže obávala vážnějšího vztahu.

Sharon (Candice Bergenová) to v životě dotáhla až na respektovanou soudkyni, ale manželství se jí rozpadlo, když muž odkráčel za mladou. A Carol (Mary Steenburgenová) se neustále snaží dát svému již pětatřiceti lety unavenému manželství nové impulsy.

Diane Keatonová sebe i ostatní tři v úvodu filmu představí s tím, že uvede diváky i do knižního klubu, kde se všechny pravidelně scházejí nad sklenkou vína k povídání nejen o společně přečtených knížkách. Všechny jsou celkem smířené se svými osudy, ale jen do chvíle, kdy si jako další knihu vyberou Padesát odstínů šedi.

Nad někdejším bestsellerem, jehož sláva odvanula už před pár lety a ani tři filmy ho z prachu nepozvedly, se dámy najednou doslova rozdychtí nad mužným půvabem pana Greye a erotickými zážitky, na které už víceméně zapomněly. A začnou se chovat nebo spíše žvanit jako bláznivé puberťačky.

V následujícím poměrně trapném sledu událostí, které se na téma objevování nových lásek a dobrodružství ve zbytku filmu rozpoutají, je samozřejmě jasné, že všechny si nějaký ten nový životní impuls najdou.

Což by nevadilo, kdyby se v Dámském klubu objevil alespoň kousek něčeho originálního. To se ale bohužel nestane, nudně předvídatelné jsou i konkrétní jednotlivosti. A to přesto, že mnoho logiky nemají, prostě se jen dějí, je zřejmé, že se stanou, a neradno přemýšlet proč.

Proč se třeba pohádkově bohatý muž (Andy García), který nadělal jmění na výzkumu v oboru letectví, šíleně zamiluje do potrhlé Diany, která se uvede tím, že přes něj v letadle nemožně přelézá a v dalších situacích se chová podobně…

Hlavní téma filmu, tedy nevšímat si věku a užívat život plnými doušky (zvlášť když jsme stále pohledné, elegantní, hmotně zajištěné a zdravé), je tu navíc omílané v doslova učebnicových frázích.

Všechno by to nakonec snad bylo snesitelné, kdyby byl alespoň naplněn žánr komedie, jíž má Dámský klub být. Jenže i když občas zazní nebo se odehraje něco trochu humorného (případný smích se odvíjí od toho, kolik filmů na toto téma už ta která divačka viděla), skutečně vtipná není ani jedna zápletka a nudy je ve filmu mnohem více než zábavy.

Dámský klub

USA 2018, 103 min.

Režie: Bill Holderman, hrají: Diane Keatonová, Jane Fondová, Candice Bergenová, Andy García a další.

Celkové hodnocení 40 %