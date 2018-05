Novinky, ČTK

Roth, který býval každoročně uváděn mezi favority na zisk Nobelovy ceny za literaturu, se ve svých románech věnoval tématu postupné asimilace Židů v Americe, otázkám osobní identity či problémům kulturní a etnické příslušnosti. Román Rozhořčení zase popisoval situaci v zemi za korejské války.

Do literatury vstoupil v roce 1959 knihou Goodbye Columbus (Sbohem, město C). K dalším jeho dílům patří například Elév, Profesor touhy a Operace Shylock

K nejproslulejším Rothovým románům patří Portnoyův komplex z roku 1969 nebo Americká idyla z roku 1997, za kterou dostal prestižní Pulitzerovu cenu.

V roce 1969 navštívil poprvé Prahu. Zajímal ho Franz Kafka. V letech 1971 až 1976 se do Prahy se pravidelně vracel a podporoval také zakázané československé autory. Pomohl prosadit Milana Kunderu, k jehož americkému vydání Směšných lásek napsal předmluvu. Východoevropští autoři včetně českých vycházeli v nakladatelství Penguin v edici Writers from the Other Europe, kterou redigoval.

V roce 1994 byl Roth společně s Günterem Grassem vyznamenán první Cenou Karla Čapka, v roce 2001 dostal jako první Cenu Franze Kafky.

Zážitky z Prahy ztvárnil v kafkovské grotesce Pražské orgie (1985). Pronásledování tuzemských spisovatelů mu připadalo vysloveně kafkovské.

V roce 2011 získal mezinárodní Man Bookerovu literární cenu, mezinárodní obdobu známého britského literárního ocenění. Koncem roku 2012 ale oznámil, že už nehodlá dál psát