Jaroslav Špulák, Právo

„Když se rozpadla pražská kapela LUS3, ve které Veronika zpívala, přišel za mnou jejich baskytarista Filip Vávro s tím, že by rád dal dohromady nějaký další projekt, a oslovil mě jako producenta. Skončilo to tak, že jsme zůstali jen my dva s Veronikou,“ přiblížil s úsměvem krátkou historii vzniku kapely Zenkl. To celé se stalo před čtyřmi lety.

Zenkl dlouhá léta působil jako baskytarista v doprovodných kapelách Michala Hrůzy a Mira Žbirky, jimž také produkoval několik alb. Vždy si ale přál mít vlastní kapelu, což se mu splnilo až při vzniku Trojek. To i přesto, že tři roky kapela fakticky nefungovala.

Věci se začaly dít až loni v září, kdy vznikly první písničky. Letos v dubnu si navíc Zenkl vzal Kratochvílovou za manželku, což bylo potvrzením nejen jejich uměleckého, ale i osobního souznění.

Trojky chystají druhý videoklip.

FOTO: archív kapely

„Oba máme rádi elektroniku, to náš pohled na společnou tvorbu propojuje. Snažíme se skládat popové písničky s elektronickými prvky, ale nepohrdáme ani zvukem živých nástrojů. Občas se ve tvorbě a zvuku dostaneme až k popu osmdesátých let, občas více experimentujeme. Baví nás to,“ vysvětlila Kratochvílová, jejíž jednu starší píseň použil režisér Tomáš Vorel do svého filmu Gympl.

„Pro mě je to vlastně celé novinka. V minulosti mi do toho všichni hodně mluvili. Každý měl vlastní představu o tom, jak bych to měl dělat. Lidé z vydavatelských firem například přesně věděli, do kolika vteřin po začátku skladby by měl začít refrén, a já to musel dodržovat. Teď mám úplnou svobodu, což je pro mě nové. Učím se s ní znovu nakládat,“ přidal se Zenkl. On pro Trojky skládá hudbu, aranžuje, nahrává ji a produkuje, ona píše texty a vymýšlí pěvecké linky.

Před měsícem zveřejnila dvojice první skladbu a klip s názvem IQ. „Je to zkratka pro Instagram Queen a je to ironický pohled na instagramový svět. V tom duchu se nese i klip,“ řekla Kratochvílová.

Druhá písnička se jmenuje Horizont a má výrazně folkovější nádech. „Během tří týdnů jsme spolu procestovali Ukrajinu, projeli Moldavsko a přes Rumunsko a Maďarsko se vrátili domů. Přitom jsme natáčeli záběry pro videoklip. Jeli jsme tam s vědomím, že máme písničku o cestování a o tom, jak do auta přistoupí stopař a nikdo z posádky neví, co je za horizontem. Pro psaní textů mě zatím spíš inspirují věci, které se dějí kolem mě. Nemám potřebu do nich vkládat své osobní prožitky a pocity,“ dodala.

Klip vytvořil Adam Kořínek



Záběrů, které dvojice na Ukrajině natočila, se pak doma chopil Adam Kořínek, jenž se už podepsal pod první klip Trojek, a sestavil z nich konečnou verzi videoklipu.

„Ukrajina je země, do které se člověk dostane a narazí tam na řadu odlišností od toho, na co je zvyklý. Pamatuju si na doby, kdy lidé vyprávěli neuvěřitelné zážitky třeba z cesty do Rumunska. Dnes už je to naprosto civilizovaná země, zatímco Ukrajina je pořád ještě docela kulturní šok. Fungují tam jiné principy a svým způsobem je z našeho pohledu nedotčená,“ vrátil se k nedávné cestě Zenkl.

„Dostali jsme se až sto padesát kilometrů od Donbasu, takže jsme se dotkli i zón, o kterých lze hovořit jako o válečných. Vedle nás na silnici projížděly tanky a tři dny po našem přejezdu jistým úsekem dálnice tam vybuchl muniční sklad. Myslím si, že teprve na takových místech si je člověk schopen propojit určité informace s realitou,“ zavzpomínala Kratochvílová.

„Na naši obranu musím říct, že jsme tam nejeli za žádným extrémním zážitkem. Cílem byla Umaň, kde probíhaly tou dobou oslavy židovského nového roku. Každopádně to bylo intenzivní. Po dlouhé době jsem na cestě zažil pocit strachu a pochopil jsem, co to znamená cítit ve vzduchu napětí,“ vysvětlil Zenkl.

Klip k písničce Horizont právě vychází. Trojky se už také objevují na koncertech a chtějí v tom pokračovat.