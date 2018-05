Deset finalistů soutěže Talent for Stage

Nová vyhledávací hudební soutěž Talent for Stage, za kterou stojí nahrávací studio The Barn, vydavatelství Supraphon a festival Votvírák, zná deset finalistů. Jsou jimi Ajdontker, Brixtn, Eliška Buociková, Covers for Lovers, Gingerhead, Jamaron, Kyanid, Monna, Sabrage a Veronika Wildová.