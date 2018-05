Stanislav Dvořák, Novinky

To, co záznamy z ordinací ukazují, může být pro některé diváky dost překvapivé a někoho záběry možná i rozesmějí jako odborného poradce pořadu psychiatra Radkina Honzáka, který vše komentuje.

Na jednom z nich paní vypráví pacientce, že kolega na ni vyšle „kvantový vlny“, a domnívá se, že pacientka je „anděl“. Může si i „změnit DNA“ a rozhodně si musí najít milence, protože byla v minulosti zneužita mužem. Vše korunuje příběh o tom, že jeden muž „vykadil rakovinu“.

Podle režisérky Šárky Maixnerové někteří z těchto lidí skutečně vystudovali psychologii nebo medicínu.

„Jsem přirozeně nedůvěřivá a všem historkám, které jsem o tom zařízení léta poslouchala, jsem věřila tak napůl. Ale když mi pak infiltrátorka začala nosit materiál, nevěřila jsem svým očím,“ uvedla Maixnerová.

Bez ohledu na konkrétní případy obecně platí, že Češi by se měli naučit lépe prověřovat služby, za které platí. To, že má někdo napsaný na dveřích akademický titul, někdy nestačí. Při vážné nemoci je třeba ptát se nejen jednoho odborníka, ale získat si i druhý názor. A zamyslet se, jestli je opravdu nutné chodit do zařízení, která ani nespolupracují se zdravotními pojišťovnami a vyžadují nemalé částky na ruku.