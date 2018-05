Stanislav Dvořák, Novinky

Vinylové desky obsahují hudbu z originálních nahrávacích pásek, remasterovanou v prestižních Abbey Road Studios. A je to jedna perla za druhou, série začíná slavným albem Sticky Fingers, následují Exile on Main St., Goats Head Soup, It's Only Rock 'n Roll, Black and Blue, Some Girls, Emotional Rescue.

Rolling Stones: Sticky Fingers

FOTO: rollinstones.com

Box tak zachycuje vývoj Rolling Stones za posledních 47 let, jejich ovlivnění soulem, reggae či punkem. Cestu zakončuje (zatím) poslední bluesová deska Blues & Lonesome. Jedna z nejstarších kapel na světě ale stále pokračuje v činnosti, takže počet studiových alb není konečný.