ČTK

I když se mezi soutěžní snímky nedostal žádný z českých filmů, bez českých stop festival nebude - diváci budou moci zhlédnout například Démanty noci Jana Němce a také se seznámit s tvorbou nedávno zesnulého režiséra Miloše Formana. V zahajovací den festivalu uvedou pořadatelé Poctu Miloši Formanovi v oblíbeném kině na pláži nedaleko festivalového paláce.

Při pohledu do světového tisku se ale zdá, jako by před letošním ročníkem přitahovaly větší pozornost než samotné filmy všechny zmatky a turbulence, které festival i samotný filmový svět provázejí. Zakázáno bylo pořizování autoportrétů selfies. Firma Netflix, která stále hlasitěji promlouvá do filmové a televizní tvorby, byla z Cannes vykázána.

Obvinění ze sexuálního obtěžování, které přerostlo do celosvětového hnutí pod označením #MeToo (já také), skoncovalo se slávou jednoho z nejuctívanějších princů Cannes, filmového producenta Harveyho Weinsteina. Jednou z ozvěn Weinsteinova skandálu je skutečnost, že Cannes zřídilo horkou telefonní linku, kde je možné hlásit sexuální obtěžování.

Režisér Miloš Forman.

FOTO: Milan Malíček, Právo

O Zlatou palmu budou letos soupeřit tři režisérky a 18 režisérů; v historii Cannes zatím získala Palmu jen jedna žena - Jane Campionová v roce 1993 za svůj nejúspěšnější film Piano. Mezi těmi, kdo se o festivalovou cenu utkají, je několik veteránů filmového světa včetně francouzsko-švýcarského režiséra Jeana-Luka Godarda či Američana Spikea Lee, který slaví návrat do Cannes 27 let poté, co tam uvedl Horečku džungle.

Do Cannes letos nedorazí příliš silný kontingent amerických hvězd - krom filmu Black Klansman Spikea Lee je v soutěži jen kriminální thriller Under the Silver Lake (Pod Stříbrným jezerem) Davida Roberta Mitchella, a tak soutěžní sekci dominuje početná skupina filmů z Asie a Blízkého východu.

Slavný pár Javier Bardem a Penélope Cruzová zahájí festival psychologickým thrillerem Todos lo saben (Všichni to vědí) - novým filmem íránského režiséra Asghara Farhádího, který se natáčel ve Španělsku. Tento íránský režisér je držitelem dvou Oscarů za nejlepší cizojazyčný film. Do Cannes se vrací pravidelně a v minulosti tam představil jak oscarového Klienta, tak snímek Minulost.

Mezi 21 soutěžícími filmaři se deset o Zlatou palmu uchází poprvé. Jsou mezi nimi i dva režiséři, kteří do Cannes nemohli přijet, protože jsou ve svých zemích pod dohledem úřadů, jež jim nedovolily vycestovat - Íránec Džafar Panahí a Rus Kirill Serebrennikov. Filmový festival v Cannes uvede také několik filmů, na kterých se podíleli čeští tvůrci. Krom digitálně zrestaurovaného snímku Jana Němce Démanty noci budou na filmovém trhu Marché du Film uvedeny tři filmy s českou účastí. Jsou jimi animovaný Hurvínek a kouzelné muzeum, vítězný snímek letošního Berlinale Nedotýkej se mě, natočený s českou koprodukční účastí, a slovensko-český Tlumočník.