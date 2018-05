Kde on to šije? Kostýmy z Vrchní, prchni! či Arabely ukáže retro výstava

Kde on to šije? ptal se socialistický podvodníček (Jiří Kodet) falešného číšníka (Josef Abrhám) ve filmu Vrchní, prchni!. Kostýmy ze starých českých a československých filmů a seriálů nyní nabídne od 16. května výstava Retro biják 60. – 90. let v Galerii Tančící dům v Praze.