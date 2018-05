Jaroslav Špulák, Právo

„V době, když jsem neměl co dělat, jsem si sbíral hudební nápady, jež jsem pak na neurčitou dobu odkládal k ledu,“ řekl Právu P. B. Ch. „Nápad, z něhož vznikla nová písnička, je starý sedm let. Když jsme se rozhodli nahrát album, přinesl jsem ho a ostatním se líbil. Pak už to bylo kolektivní dílo, každý člen Lucie do něho dal svou energii.“

Skladba Takhle tě mám rád evokuje tvorbu Lucie z první poloviny devadesátých let. Je rocková, přímočará, velmi melodická i textově snadno uchopitelná.

Skupina Lucie, zleva Michal Dvořák, P. B. Ch., Robert Kodym a David Koller.

FOTO: archív kapely/BrainZone

„Dal jsem ji poslechnout jedné kamarádce v Mikulově a ona mi řekla, že je to typická Lucie. Ksicht kapely v ní tedy asi je. Jsme rádi, že se nám ho spolu s producentem a zvukovým inženýrem Pavlem Karlíkem ze studia Sono podařilo do té písně dostat,“ doplnil bubeník David Koller.

Potvrdil ještě, že nové album na podzim určitě vyjde. „Pracujeme na něm už více než rok. Původně mělo vyjít letos na jaře, ale rozhodli jsme se mu věnovat více času. Bavili jsme se o tom, že bychom si chtěli letos dopřát prázdniny, takže se budeme snažit, aby bylo do konce června hotové. V tuto chvíli pracujeme na osmnácti písničkách,“ uzavřel Koller.