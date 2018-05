jaš, kul, Právo

„Písnička je o moderní posedlosti sociálními sítěmi, kdy lidé tráví většinu času ve světě, který vlastně neexistuje, a kvůli tomu jim uniká skutečný život. Pro závislost na sítích existuje i anglický výraz fear of missing out, což znamená něco ve smyslu strach ze zmeškání. Lidi neustále, každých pár minut, čekují Facebook, Instagram a kdo ví, co všechno ještě, aby jakože o nic nepřišli, aby se cítili, že mají aktuální informace o tom, co kdo dělá. Mají pocit, že když to chvíli neudělají, něco jim unikne a budou oproti ostatním pozadu,“ říká Peter Aristone.

„Spousta lidí čekuje každých pár minut, kolik jim přibylo lajků u jejich fotky, kdo to okomentoval a podobně. Tráví pak celý den v podstatě jen na síti a přichází o normální zážitky ve svém životě. Poselství písně je jednoduché: zvedněte na chvíli hlavu od těch obrazovek a začněte žít,“ dodává.