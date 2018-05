„Holky, jak přivézt legálně do Čech Egypťana? Tunisana?“ řešívají Češky již roky v internetových diskusích. I to, že se za muže, obvykle muslima, vdají, jim totiž nezaručí, že muž bude moci přijet do Česka. K tomu musí mít krátkodobé schengenské... Celý článek Češky bojují u soudů o víza pro své muslimské manžele»