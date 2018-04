Radmila Hrdinová, Právo

Oba si spolu zahráli dosud pouze ve filmu, nikoli v divadle, a v Ungeltu oba hrají poprvé. Langmajer má za sebou hereckou zkušenost s různými typy divadel, od komorní Violy až po velké muzikálové jeviště. V čem je tedy pro něj Ungelt jiný?

„Je to divadlo, které se nemusí divákům podbízet tituly, na které by přišli, ale jde přesně opačným směrem. I proto je pro mě ideální. Je to divadlo malé prostorem, ale velké tím, co a jak se tu hraje. Nedá se tu nic ošidit, takže si herec musí hrábnout až na dno. To je pro mě osobně moc cenné a jsem tady nesmírně rád,“ řekl.

Na komorní Ungelt si musel počkat až do svých jednapadesáti let.

„Ale já jsem šťastný, že jsem nabídku dostal až nyní, a ne třeba před deseti lety. Teprve teď můžu v Ungeltu využít to, co jsem se dosud naučil,“ míní herec, který má na svém kontě velké jevištní a samozřejmě filmové role.

Hra Skleněný strop vypráví příběh učitelky Kyry, která se rozhodla svůj život a pohodlí obětovat problémovým chudým dětem. Kyru vytvoří Tatiana Vilhelmová, Jiří Langmajer si zahraje podnikatele Toma, s nímž Kyru pojí problematická milostná minulost. Oba se společně pokusí překonat minulost i protiklady, jež je rozdělují.

Pro Langmajera je práce v komorním prostoru návratem ke kořenům herectví. „Každé ráno se probouzím a mám pocit, že místo do Ungeltu jdu do prvního ročníku konzervatoře. Ale cítím to jako nesmírně potřebné a moc se na inscenaci těším,“ tvrdí.

Inscenace vzniká v režii Víta Vencla, který v Ungeltu pracuje již podruhé a jeho přístup je založen na přesné práci s herci.

Skleněný strop se kromě domovského jeviště na Starém Městě objeví od 19. srpna i v repertoáru Letní scény na hradčanském Novém Světě. Hraní pod širým nebem si Jiří Langmajer vyzkoušel už na pražských Letních shakespearovských slavnostech, kde ztvárnil Hamleta i Richarda III.

„To byly mimořádně těžké úkoly, které mě hodně vyčerpaly, protože jsem zvyklý hrát nadoraz. Ale tahle nabídka je s nimi srovnatelná,“ soudí.

„Těším se hlavně na to, že tam budeme hrát inscenaci dvanáctkrát za sebou, což mě osobně dostane mnohem blíž k autorovi i tématu, než by se mi povedlo během občasných repríz v průběhu celé sezóny.“

V inscenaci Skleněný strop se na jevišti Divadla Ungelt poprvé objeví i mladí herci Vincent Navrátil a Vladimír Pokorný, kteří alternují postavu Tomova syna. V Ungeltu bude mít hra 4. a 5. května českou premiéru v překladu Jana Šotkovského.