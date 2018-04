RECENZE: Desetiletá sága superhrdinů vrcholí

Je tomu deset let, co do kin vtrhl Iron Man a odstartoval sérii filmů spojených společností Marvel Studios. Za těch deset let diváci poznali a milióny fanoušků si zamilovaly vedle Iron Mana také Thora, Hulka, Captaina Americu, Black Widow, Spider-Mana, Black Panthera a řadu dalších, ať už patří k Avengers, nebo do jiné party superhrdinů.