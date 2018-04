RECENZE: Ostrůvky upřímnosti a vtipu v tůňce nechutností

Pokud se film jmenuje Kazišuci, nikdo asi nečeká Vergilia v originále, a tak není divu, že na něj opravdu nedojde. Na druhé straně komedie nespadá ani do kategorie ryzích prasečin. Zatím nepříliš dobrá režisérka Kay Cannonová osciluje mezi tím, co by asi chtěla točit, a tím, co reálně dokáže (nebo jí studio dovolí).