Zemřel herec Verne Troyer. Bylo mu 49 let

Ve věku 49 let zemřel herec Verne Troyer. V noci ze soboty na neděli to bez dalších podrobnostní oznámila jeho rodina. Troyer, který měřil pouhých 81 centimetrů, si zahrál v řadě známých filmů. Upozornil na to list The Guardian.