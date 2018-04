Stanislav Dvořák, Novinky

Filmový projekt bude nasazen i ve vybraných amerických kinech jako předfilm. Zpěvačka už navnadila fanoušky na nové album singly jako Django Jane, Make Me Feel nebo Pynk a I Like That. Klip Pynk má být oslavou stvoření, sebelásky a sexuality a ženské síly. Trochu připomíná vyzývavé a současně ironické klipy Freddieho Mercuryho.

Make Me Feel je pak jasnou osobní poctou zesnulému Princovi, a to jak zvukem nahrávky, tak i videoklipem. Ne náhodou obsahuje odkazy na jeho osmdesátkovou hitovku Kiss.

Janelle Monáe se proslavila koncepčním albem Archandroid v roce 2011. Následně na turné objela svět a vyzkoušela si také herectví (např. Moonlight). Založila i vlastní hudební label Wondaland.