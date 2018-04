František Cinger, Právo

Miroslav Horníček v Šemanovicích





Audiovzpomínka na velkého herce a vypravěče. Dvě setkání s Ondřejem Suchým a publikem v šemanovickém společenském minicetru Nostalgická myš při natáčení pořadů Nostalgické muzeum zábavy.

Radioservis, CD 1:11 hodin, 199 Kč

Josef Škvorecký, Zdena Salivarová:

Krátké setkání, s vraždou





Manželé zavádějí do prostředí českých exulantů a emigrantů v Torontu po roce 1968. Lyrický detektivní příběh je napsaný s jemným smyslem pro humor, v němž ale samozřejmě nechybí ani pořádná dávka napětí...

Moba, 259 Kč, e-kniha 169 Kč

Corrie Jacksonová:

Tváře noci





Sophii Kentové se díky houževnatosti podařilo vypracovat mezi elitu novinářské branže. Avšak v den, kdy zemřel její bratr, se její život rozpadl na kusy. Rozhodne se jako reportérka krimi rubriky objasňovat nelítostný svět modelingu. Jde přitom stále o vraždy i o život.

Mystery Press, přeložila Monika Pavlisová, 368 stran, 349 Kč. e-kniha 199 Kč

Brian Freeman:

Noční pták





Sanfranciský detektiv Frost Easton nevěří v náhody. Sebevražda dvou žen v šíleném záchvatu, jedné skokem z mostu, druhé kulkou na svatbě přítelkyně, musí mít něco společného. Stopy ho zavedou k jejich psychiatričce Frankie Steinové.

Knižní klub, přeložil Jan Jirák, 336 stran, 349 Kč

Adam Stower:

Král Vrkú





Jakub Suchý je obyčejný hubený kluk, co se umí skvěle schovávat. Právě teď se snaží ukrýt před starostovým synem Maxem, který nevynechá jedinou příležitost, aby ho šikanoval. Plán se změní v zoufalý úprk, a nebýt jedné nečekané díry v zemi, bůhvíjak by to všechno dopadlo.

Host, přeložil Vratislav Kadlec, 176 stran, 220 Kč

Bernard Cornwell:

Blázni a smrtelníci





Autor přivádí do svého oblíbeného historického období – alžbětinské éry – a přináší intimní náhled do života tehdejšího divadla... Hrdina, mladý herec Richard Shakespeare, se snaží prosadit ve společnosti, v níž dominuje jeho starší, avšak odcizený bratr William.

BB art, přeložil Zdeněk Hron, 336 stran, 349 Kč

Justin Gray, Moritat, Jimmy Palmiotti:

All Star Western 3: Černý diamant





Slavný lovec lidí Jonah Hex se nechal najmout, aby nalezl ztracený vzorec propašovaný ze Skotska do Gothamu. Má to jeden háček: zmíněná receptura pochází z laboratoře vyšinutého doktora Henryho Jekylla a kdosi je pevně rozhodnutý s její pomocí rozpoutat v ulicích peklo.

BB art, přeložil Martin D. Antonín, 176 stran, 499 Kč