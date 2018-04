ČTK

Celkem přehlídka nabídne 135 filmů. Finále zahájí předpremiéra filmu Ondřeje Havelky Hastrman, řekla Eva Veruňková Košařová, ředitelka přehlídky, která nabídne šest premiér a předpremiér.

Zahraničních hostů přijede letos asi 100. Organizátoři se snaží, aby to byly osobnosti, které mohou českému filmu pomoci dostat se do zahraničí, navázat koprodukce či poradit s financováním. Českých hostů, hlavně herců, režisérů a producentů, má přijet 700. Novou soutěžní sekcí jsou studentské filmy do 40 minut, nová bude také hlavní moderátorská dvojice - herci Jan Cina a Petr Vančura.

Vstupenky zůstávají na 80 korunách už několik let, stejně jako ceny akreditací, jejichž počet se stále zvyšuje. Kinosály budou čtyři v Měšťanské besedě, dva v DEPO2015, dále se bude promítat v sadech před besedou a v hudebním klubu Anděl. Ubytování v Plzni se stále ještě sehnat dá. Organizátoři návštěvníkům s vyhledáním volných lůžek pomohou, navíc mají dohodnuté nižší ceny.