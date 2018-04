Stanislav Dvořák, Novinky

Jean-Jacques Sempé svými kreslenými vtipy a ilustracemi kluků Mikuláše, Celestýna či Vendelína pronikl do celého světa. Otiskoval je The New Yorker stejně jako český Dikobraz. Mikulášovy patálie patřily už před revolucí k nejoblíbenějším dětským knížkám v Československu.

Spisovatel René Goscinny s kreslířem nejdříve pracoval na komiksové sérii pro noviny, později vznikly povídky a knížka.

„Reprezentativní výběr z díla letos šestaosmdesátiletého autora, který laskavě a přitom trefně zobrazuje život ve vší jeho pomíjivosti a paradoxech, osloví návštěvníky všech věkových kategorií – nápaditou a interaktivní expozicí ve všech třech podlažích galerie. Výjimečný je také rozsah doprovodného programu. Ten nabízí mimo jiné výtvarnou dílnu Mikulášovi přátelé – Přijďte se seznámit, která se bude konat v rámci Světa knihy na pražském Výstavišti,“ sdělila za pořadatele Anna Vašátková.

Mikulášovy recepty představí v odpoledni plném dobrot kuchařka, spisovatelka a hudebnice Karolína Kamberská. Uskuteční se i několik komentovaných prohlídek se znalci kresleného humoru, beseda s předními českými humoristy a Spolek Kašpar vystoupí s divadelní adaptací Mikulášovy prázdniny.

Více informací na www.malymikulas.cz.