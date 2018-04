Jaroslav Špulák, Právo

Všechna tři alba kapely přinesla několik hitů, které se s podporou pracovitosti šikovného managementu postaraly o to, že tato vyprodává haly na celém světě. A její koncerty jsou nejenom hudební, ale i vizuální zážitek, což se potvrdilo i v Praze.

Zadní část pódia ovládly různě velké LEDkové stěny, na kterých se proháněly náladotvorné projekce, na obou stranách nad scénou visely velké obrazovky, aby i diváci v nejvyšším patře haly mohli v klidu nasávat atmosféru mezi muzikanty.

Imagine Dragons jsou mistři refrénů. Ty z jejich písní mají vlastnosti stadiónových „vyřvávaček“, přitom nejsou laciné a nevykrádají samy sebe. V některých písničkách dokonce sloky vypadají jen jako hůře udržovaná cesta k refrénům, což je pak ještě patrnější při poslechu desek.

Imagine Dragons hráli v Praze potřetí, v české republice počtvrté.

FOTO: Lucie Levá

Do koncertního programu probíhajícího Evolve World Tour však kapela vybrala skladby nejlepší, ty, které do hal patří a fungují v nich zcela bezprostředně. Ostatně většina z nich jsou rádiovými, televizními i internetovými hity.

Přitom členové Imagine Dragons působí na pohled velmi civilně. Ze dnů jejich pobytu v Praze v roce 2016, kdy hráli také v O2 areně, koluje historka o tom, jak se před koncertem bavili v jednom baru v centru města. Když se dali do řeči s barmankou, zeptala se jich, co jsou zač. A oni jí odpověděli, že jsou muzikanti a mají v české metropoli koncert. Pak v klidu popíjeli dál, nepoznaní, neidentifikovaní.

Zpěvák Dan Reynolds na sebe nejvíce upozorňuje svou výškou. Jeho hlas je ve výrazu zaměnitelný, ovšem během koncertu došlo na okamžiky, kdy v plné síle projevil technickou vyzrálost. Nejvíce patrné to bylo ve druhé části koncertu, kdy se kapela odebrala na menší pódium na druhé straně haly naproti hlavnímu a akusticky tam odehrála a ve vícehlasech dobře odzpívala tři písničky.

Reynolds v tu chvíli předvedl svou sílu. Byl dokonalý v detailech, když z běžného projevu ve středních polohách přecházel skokově do výšek až do fistule. Přitom si to užíval, vědom si dobře toho, že tyhle hlasové kejkle ovládá.

Neobstál vlastně jen ve zpěvu coververze písničky Forever Young od německých Alphaville, která byla odehrána i odzpívána tak tradičně, bez nápadu či překvapení, že se na mysl vkrádá otázka, proč se k ní kapela se třemi alby s mnoha silnými písněmi vůbec uchýlila. Ale je to její obvyklá koncertní kratochvíle, a navíc je ta písnička podařená a slavná.

Začátek koncertu Imagine Dragons v Praze.

FOTO: Lucie Levá

Ostatní muzikanti své nástroje ovládají výtečně a akustická část vystoupení ukázala, že si troufnou i na další. Pomáhali také s vícehlasy, ovšem jelikož ty v „elektrickém“ programu zněly, jako by se v nich chopilo zpěvu deset vokalistů, je jisté, že kapela využívala předtočené pasáže. V současném mainstreamu je to běžná věc, která celkovému vyznění výrazně napomáhá.

Slabinou koncertu bylo to, že postrádal spád. Když už při druhé skladbě v pořadí, Believer, na ochozech sedící publikum vstalo a vypadalo to, že takto vzpřímené stráví zbytek večera, začal Reynolds posléze vyprávět cosi o toleranci mezi lidmi, a bylo to tak dlouhé, že si diváci zase sedli. Do pozice stojné se vrátili až ve druhé části večera, kdy už koncert gradoval.

K tomu nicméně tak trochu doklopýtal, protože mezi skladbami předtím byly poměrně dlouhé proluky a Reynolds možná mohl v některých více zpívat a nenechávat to tolik na publiku. Rozmělňovalo to trumfy, které formace ve svém rukávu má.

Při posleších studiových alb Imagine Dragons, přičemž to aktuální Evolve vyšlo loni, není tak docela zřejmé, v čem vězí důvody toho, že se kapele nejenom v Americe komerčně tak dobře daří. Koncert však prokázal, že pokud mají lidé rádi pasáže nadmíru zpěvné a emočně silné, čtveřice z Las Vegas je uspokojí. Ve svém rejstříku jich má víc než dost.

Za pozornost ten večer stál i výkon předskakující americké zpěvačky K. Flay. Její skladby sice nejsou příliš výrazné, jejich interpretace však byla přesvědčivá a silná.

Imagine Dragons, K. Flay O2 arena, Praha, 16. dubna

Celkové hodnocení: 75%