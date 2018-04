Věra Míšková, Právo

Přání k mání





Tři teenageři potkají v předvánočním čase kouzelného dědečka, který jim nabídne splnit každému jedno přání. Dva z nich ta svá velmi rychle promarní a hlavní hrdina, nešťastně zamilovaný do sestry svého nejlepšího kamaráda, přemítá, jak s tím svým naložit nejlépe.

Přání k mání, Česko/Slovensko 2017, 90 min., režie: Vít Karas. hrají: Martin Myšička, Jitka Čvančarová, Filip Antonio a další.

Zabití posvátného jelena





Steven Murphy je úspěšný kardiochirurg, který žije v luxusní vile s krásnou ženou a dvěma dětmi a vede zdánlivě naprosto pokojný život. Po práci se však schází s podivínským teenagerem Martinem, který mu dává najevo až příliš velkou náklonnost, než aby mohla být řeč o upřímnosti.

Zabití posvátného jelena, Velká Británie/ Irsko 2017, mysteriózní, 121 min., režie: Yorgos Lanthimos, hrají: Colin Farrell, Nicole Kidmanová, Barry Keoghan a další.

Cizinka





Nové epizody začínají hned potom, co se Claire vrátila zpátky do roku 1948. Je těhotná a vzhledem k tomu, co prožila, se těžko vyrovnává s následky. Jamie mezitím v 18. století doplácí na poslední zoufalý pokus stát po boku se svými krajany skotskými horaly proti anglické koruně v předem ztracené bitvě u Cullodenu.

Cizinka, USA 2017, romantický sci-fi, 13 h 31 min., režie: Brendan Maher, Jennifer Getzinger, Norma Bailey, hrají: Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies, Kimberley Nixonová, Roger Ringrose a další.