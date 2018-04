Jaroslav Špulák, Právo

„Byli jsme s Daliborem spoustu let, jeho odchod nás dost překvapil. Oznámil ho navíc týden před naším loňským vystoupením na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích a to se nedělá. Naštěstí jsme se setkali se zpěvákem Bobinem Židkem, který byl ochoten se naše písně v krátkém čase naučit, a my tedy mohli koncert odehrát. Navíc jsme si ještě pozvali jako hosta naši bývalou zpěvačku Lucku Roubíčkovou, takže fanoušci měli jedinečnou příležitost vidět Grog v atraktivní sestavě. Samozřejmě jsme měli obavy, jak to dopadne, ale reakce publika byla úžasná a my si to užili,“ řekl Právu kytarista Martin Sitek.

Některé koncerty musela kapela přesto loni zrušit. „Vyhlásili jsme konkurz, na který přišlo asi jednadvacet zájemců. Někteří to vzdali hned na začátku, ale objevili se i velmi talentovaní zpěváci. Výběr nebyl jednoduchý, nicméně po zralé úvaze jsme se rozhodli pro Marcela, který se nám líbil nejvíc. Pochází sice ze Zlína, ale dojíždění pro něho není problém. Naše muzika se mu líbí a velmi rychle byl schopen se naučit celý náš repertoár,“ prozradil Sitek.

Skupina Grog hraje od roku 1994.

FOTO: archív kapely

Grog se ve svém stylu pohybuje na pomyslné linii mezi hard rockem a heavy metalem. Stylové zařazení ale neřeší, tvrdí, že je rocková kapela.

„Náš zvuk je poplatný době, ve které jednotlivé skladby vznikají. Nechceme zůstat vězet v devadesátých letech, kdy jsme začínali, chceme se vyvíjet. S novým zpěvákem už chystáme nové skladby, a kromě toho, že v nich bude jiný hlas, tvoříme je tak, aby zněly moderně,“ vysvětluje Sitek.

Na severní Moravě, odkud Grog pochází, se před revolucí rockové hudbě dařilo. Vznikaly tam zajímavé kapely, přišli odtamtud například formace Citron nebo Doga.

„Dnes už mi nepřipadá, že by u nás byla zrovna líheň rockových kapel. Na jižní Moravě je to podle mě zajímavější. Hodně se tam hraje, existuje tam tradice zábav. Vzpomínám si, že když jsme v devadesátých letech založili Grog, byli jsme jedna z mála kapel, která zábavy v našem regionu pořádala. Pro severomoravské pořadatele je dnes ale zajímavější zaplatit diskžokeje než celou skupinu,“ přiznal Sitek.

Grog už ale na tanečních zábavách nehraje. Brzy po svém vzniku začali jeho členové skládat vlastní písně, a když jich bylo dost, koncertní repertoár na nich postavili a vypustili z něho ty převzaté. V současné době pouze koncertují.

Obal posledního alba skupiny Grog.

FOTO: archív kapely Grog

„Výjimkou je tradiční Srpnová noc. Na ní jsme v Bohumíně začínali, měli jsme tam dokonce první veřejný koncert, na němž jsme hráli převzaté skladby i pár vlastních. Od té doby se snažíme každý rok, pokud to počasí dovolí, akci uspořádat. Vždycky je to parádní setkání s kamarády a samozřejmě super pařba. Loni, když nás opustil zpěvák, jsme oslovili pár jiných z okolí s tím, že na Srpnové noci vystoupíme s nimi. Nakonec nás zradilo počasí, takže se nekonala. Letos ji ale zase chystáme. Je to jediná akce, na které hráváme i převzaté skladby,“ řekl Sitek.

První album Vlezte mi na záda vydal Grog v roce 1997. K němu od té doby přidal další čtyři, přičemž je mezi nimi i maxisingl Nezvěstná z roku 2001, na kterém s ním zpívá zmiňovaná Lucie Roubíčková.

„Když se mě ptají, o čem jsou mé texty, odpovídám, že o ženských, a to v různé podobě a situacích. Samozřejmě také o tom, co vidím kolem sebe, ale to jsou vlastně zase taky ženské,“ usmál se Sitek. „Minulé cédéčko Visalaje jsem věnoval jedné kolegyni z práce. Když si ho poslechla, řekla, že je v něm přesně to, co nyní prožívá. A na otázku, co vlastně prožívá, mi odpověděla, že se rozvádí. Každý si tam vždycky najde to své.“

A kde se vzal název kapely? „Když jsme se na jaře 1994 rozhodli založit kapelu, samozřejmě jsme začali poměrně brzo diskutovat o názvu. Každý si doma připravil seznam preferovaných jmen, někteří přinesli i několik popsaných stránek. Pořádně jsme se hádali, každý se snažil za každou cenu prosadit něco ze svého seznamu. To víte, název kapely je rozhodnutí na celý život. Nakonec jsme se kupodivu všichni shodli na názvu Grog, který měl na seznamu bývalý bubeník. Už s námi sice pěknou řádku let nehraje, ale zůstal nám po něm aspoň název,“ uvedl na závěr Sitek.