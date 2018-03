Stanislav Dvořák, Novinky

Drive Stage uvítá přední světová jména ze škatulek jako blues, gospel, rock či world music.

Bluesová dáma Ruthie Fosterová, skvělá zpěvačka i kytaristka, vystoupí poprvé v ČR. Zpívala se známými Blind Boys of Alabama nebo s největší jižanskou legendou The Allman Brothers Band. Má ráda rock, ale z jejího projevu poznáte poctivou kostelní školu gospelu. Předělala třeba hity Adele a Johnnyho Cashe, ale skutečně pozoruhodná je coververze War Pigs od Black Sabbath, kde metal přetavila v líné blues a ozdobila jej ohromným gospelovým hlasem.

“Nejvíce jsme hrdí na českou premiéru fenomenální zpěvačky Ruthie Foster, několikanásobné vítězky Blues Music Awards, třikrát nominované na Grammy, dále na americké Algiers a skupinu Hurray For The Riff Raff nebo na formaci Dirtmusic, kterou tvoří bývalý člen The Walkabouts Chris Eckman, a Australan Hugo Race, bývalý člen Nick Cave & The Bad Seeds,” řekl jeden z dramaturgů Drive stage Jiří Moravčík.

Výbušný koktejl rocku, gospelu, postpunku, soulu, noise a electro industriálu - to vše se vejde do skupiny Algiers. Hrála už na největších festivalech včetně hlavní scény Primavera Sound a předskakovala Depeche Mode.

Dále vystoupí americká folk-country-rocková skupina Hurray For The Riff Raff, alter ego portorikánské písničkářky Alyndy Lee Segarraové, nebo Holy Moly & The Crackers, kteří vycházejí z folku, celtic rocku, ska i Balkánu. The Eagle Rock Gospel Singers vezou gospel říznutý na jižanský způsob rockem, blues a country.

Dirtmusic vás uvedou do elektro-rockového tranzu. Na novém albu Bu Bir Ruya se projevili i hráč na elektrifikovanou loutnu saz Murat Ertel s perkusistou Ümitem Adakalem z turecké psychedelické kapely Baba Zula a bubeník Milan Cimfe.

Mezi dříve ohlášené hvězdy festivalu patří N.E.R.D., Kygo, Jessie J, Joss Stoneová, London Grammar či Ziggy Marley.