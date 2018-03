Stanislav Dvořák, Novinky

Stingův dlouhodobý zájem o world music vyústil ve spojení se zpěvákem, který mezinárodně zazářil v devadesátých letech. Shaggy (vlastním jménem Orville Richard Burrell) proslul svým hutným basem - mimo jiné se v roce 2009 naživo představil i v Praze. Narodil se v Kingstonu na Jamajce roku 1968, v dětství tam také získal svou přezdívku Shaggy. V roce 1993 si vypůjčil starou ska pecku Oh Carolina od Folks Brothers, trochu opucoval retro zvuk z šedesátých let a přidal svůj unikátní hlas. Dostavil se úspěch. K dalším hitům patří Boombastic, In the Summertime a It wasn´t me.

Nová deska vznikla ve studiích na Jamajce a v New Yorku ve spolupráci s Robbiem Shakespearem, který doprovázel i Boba Marleyho, dance-hallovou hvězdou Aidoniem, Agentem Sascem nebo skladateli a textaři Dwaynem Shippim nebo Machine Gun Funkem.

První singl Don’t Make Me Wait vyšel už v lednu. Debutoval na první příčce Billboard’s digital reggae single sales chart. Videoklip natočil Gil Green.

Sting a Shaggy plánují společné letní turné, kde kromě materiálu z desky 44/876 zazní i klasické hity Every Breath You Take, Englishman in New York, Message in a Bottle, It Wasn’t Me či Boombastic. Koncert v České republice bohužel nebyl oznámen.