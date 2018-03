Lucie Zelinková, Právo

Mintová ve své literární prvotině vsadila na lehkost, situační humor a přiznanou jednoduchost ve vyprávění. Velmi podobným stylem je vyprávěno i pokračování, které navazuje na linii životních patálií sedmadvacetileté Emy. Ta stále nechce moc pracovat, má značné mezery v životním rozhledu, a po čem touží stále, je život v luxusu.

Směr roztomile přihlouplých situací, lenosti a honby za životním snem nepracovat a zároveň žít v blahobytu se však poněkud rozmělňuje, neboť je kladen důraz oproti předchozímu dílu více na děj než na humor. A to je bohužel chyba, neboť při primární koncentraci přímo na něj bohužel příliš vystupuje jeho jednoduchost a místy až plytkost.

V ději se ztrácí myšlenka, která z něj vystupovala. S přidanou vážností postava Emy ztrácí na své prvoplánové komičnosti a místo definice archetypální postavy vzniká dojem, že je zkrátka jen hloupá a nezkušená.

Mintová opět moudře zvolila formu nepravidelně dlouhých deníkových zápisků, neboť v jakékoli jiné formě by se celé dílo dozajista rozpadlo. Přestože je druhý román o něco tenčí, textu by prospělo, kdyby se více smrskl do situačních historek.

Autorka Falešného sňatku beze sporu disponuje talentem pro vyprávění, dokáže být vtipná, což předvedla v obou knihách, a umí glosovat svou generaci. V prvním díle jí to ale šlo o něco lépe.

Magdalena Mintová: Falešný sňatek

Knižní klub, 224 stran, 249 Kč

Celkové hodnocení 65 %