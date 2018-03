Rod Stewart o Eltonovi: Řeči o posledních koncertech smrdí komercí, je to nepoctivé

Zpěvák Rod Stewart nevěří na vyhlašování „rozlučkových turné“. Celé je to podle něj jen finta, jak vydělat ještě víc peněz, je to nepoctivé a smrdí to. Reagoval tak na Eltona Johna, který slibuje poslední turné.