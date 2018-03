Vybrané designérské počiny na výstavě v Praze

Nejlepší čeští designéři za rok 2017 a zároveň nominované počiny výročních Cen Czech Grand Design se do 25. března představují na festivalu Best of v pražském prostoru SmetanaQ. Kromě výstavy nejlepších prací za uplynulý rok akce nabízí moderované diskuze nebo workshopy pod taktovkou nominovaných designérů.