Turné začne 6. dubna v Brně, 7. dubna se kapely zastaví v Ostravě, 20. dubna v pražském Rock Café, kde proběhne křest alba skupiny Diligence, 21. dubna v Liberci, 27. dubna v Kolíně a 28. dubna skončí v Litvínově.

Diligence jsou na scéně od roku 2012 a mají za sebou několik singlů a jedno EP. Technicky i kompozičně vyzrálé tvorbě dává nezaměnitelnou tvář zpěvačka Dahlien. „Chtěli jsme našemu prvnímu albu po šesti letech od vzniku kapely vtisknout živelnost a syrovost, s jakou přistupujeme ke koncertům, a zároveň nabídnout komplexnost a více rovin, než jak tomu bylo u předchozího materiálu,“ říká.

Debutové album Abundance In Exertion točila kapela ve studiu The Barn pod producentským dohledem Dana Frimla. Ten stojí v čele skupiny Mean Messiah. „O společném turné jsme mluvili již dlouho, a tohle byla příležitost jej konečně uskutečnit,” říká Friml.

Mean Messiah vzali v roce 2013 posluchače útokem debutovým albem Hell. Brzy odehráli koncerty na prestižních českých rockových festivalech Masters Of Rock, Czech Death Fest, Basinfirefest a dalších. V roce 2016 vydali EP Let Us Pray a koncem roku 2017 podnikli turné jako předkapela slovenských Horkýže Slíže.

Jarní turné Abundace In Exertion čítá šest koncertů a jako hosté se na různých zastávkách objeví Secret of Darkness, New Hate Form, Perfecitizen, Phylactery, Elysium a Diversity.