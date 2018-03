Stanislav Dvořák, Novinky

Spielberg poznamenal, že se už těší na spolupráci s Brity, na „herce, štáb i obchůdky s tradičním jídlem fish and chips“ a upřesnil, že se tam vrátí „v dubnu 2019, aby natočil pátého Indianu Jonese“.

Premiéry se tak fanoušci dočkají až v roce 2020. Hlavní role se příští rok ujme Harrison Ford a to v internetových diskuzích opět vyvolává určité pochyby, bude mu totiž 77 let. Je jasné, že kaskadérské kousky, kterými je filmová série proslulá, bude muset alespoň částečně provádět náhradník.

O filmu se už léta spekulovalo a chvíli to skutečně vypadalo, že producenti najdou jiného herce, nakonec se ale Ford vrací. Série začala roku 1981, kdy se Indiana představil světu ve filmu Dobyvatelé ztracené archy. Roku 1984 přišel Spielberg s druhým dílem Indiana Jones a chrám zkázy, pak následoval Indiana Jones a poslední křížová výprava v roce 1989 a Indiana Jones a království křišťálové lebky v roce 2008.

Aktuálně Spielberg do kin uvádí sci-fi snímek Ready Player One. Odehrává se v roce 2045, kdy se svět ocitá na pokraji chaosu. Lidé utíkají do OASIS, rozsáhlé virtuální reality, kterou vytvořil geniální a excentrický James Halliday (Mark Rylance). Když Halliday zemře, odkáže své nesmírné bohatství prvnímu člověku, který najde Velikonoční vajíčko ukryté někde v OASIS. Odstartuje tak zběsilý závod.