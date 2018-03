Stanislav Dvořák, Novinky

Dvojalbum Revamp and Restoration se má objevit na trhu 6. dubna. Seznam muzikantů z obou stran Atlantiku, kteří mají Eltona rádi a vzdali mu poctu, je sáhodlouhý.

„Je to vždycky obrovský kompliment, když umělci milují tvou písničku tak, že si dají tu práci a čas, aby ji předělali,” řekl Elton John.

Elton John a spoluautor písní Bernie Taupin se vždy svobodně pohybovali v žánrech jako rokenrol, soul, blues, gospel, country a pop a stejně rozmanitá je i skupina lidí, kteří coververze nahráli.

Ed Sheeran je v současné době velkou ostrovní hvězdou.

FOTO: Warner Music

„Od prvního dne jsme si půjčovali ze všeho dobrého, co je v americké hudbě dobré, ať už blues, country, gospel, pop či čistý rock – všechno jsme to namíchali,” uvedl Taupin.

Zpěvák anglické skupiny Mumford & Sons

FOTO: Milan Malíček, Právo

Největší hit Candle in the Wind nazpíval Ed Sheeran, skladbu We All Fall in Love Sometimes zpracovali Coldplay, Tiny Dancer zase Florence And The Machine a Someone Saved My Life Tonight skupina Mumford and Sons.

Mary J. Bligeová

FOTO: Universal

Baladu Sorry Seems To Be The Hardest Word nazpívala Mary J. Bligeová, hit Daniel zase Sam Smith, písně Don’t Let the Sun Go Down on Me a The Bitch is Back Miley Cyrusová, Your Song Lady Gaga a Goodbye Yellow Brick Road Queens of the Stone Age. Legendárního Rocket Mana natočili Little Big Town, Sacrifice Don Henley a Vince Gill, I Want Love Chris Stapleton, Sad Songs (Say So Much) Dierks Bentley a Border Song Willie Nelson.

Elton John chce ukončit svou koncertní kariéru, a letos se proto vydá na poslední velké světové turné, které začne na podzim v Americe.