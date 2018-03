Koncert k nedožitým osmdesátým narozeninám Karla Svobody je za rohem. Byly pro vás přípravy akce něčím výjimečné oproti jiným akcím?

Ano, koncert se opravdu blíží a přípravy jsou v plném proudu. Koncert Karlovy hudby je pro mne velmi osobní, vybavuje se mi spousta vzpomínek. A v čem jsou přípravy ještě odlišné? Určitě je to prostor, ve kterém se koncert bude odehrávat. Španělský sál Pražského hradu je neopakovatelný, jsem ráda, že je Kapka naděje vůbec prvním nadačním fondem, který tyto prostory využije k uspořádání benefičního koncertu.

Co hosty během večera čeká?

Hosty čeká průřez Karlovou hudební tvorbou, především muzikálovou a filmovou, protože koncert organizujeme ve spolupráci s Febiofestem. Zazní ty nejkrásnější melodie, vystoupí Helena Vondráčková, Hana Zagorová, Marian Vojtko, Monika Absolonová a další hvězdy. Samozřejmě že se těším z toho, že atmosféru vzpomínkového koncertu umocní kulisy Pražského hradu.

Je něco, co vás ohledně této akce mrzí?

Ne, proč také? Snad jen to, že tu Karel s námi není.

Jaké máte další pracovní plány pro tento rok?

Já žiji přítomností, raduji se z toho, co je teď. Kapka naděje je pro mě neuvěřitelný zdroj energie, letos má navíc 18. narozeniny, a to je pro mě známka toho, že to dělám dobře. Za ta léta máme za sebou úžasné výsledky, pomáháme ve více než 40 nemocnicích, podporujeme výzkum, mluví za nás výsledky. Jsem za to moc ráda. S novým vedením připravuji nové zajímavé projekty a partnerství, o kterých určitě bude hodně slyšet. Práce nás neskutečně baví a naplňuje.

A po té osobní stránce?



Prioritou je moje rodina, chci dát maximum svého času a energie Jakubovi. Je ve věku, kdy potřebuje podporu a zároveň i autoritu, snažíme se s manželem být mu vším.

Jak se mění svět charitativní práce? Přístup lidí, chuť pomoci?

Je to čím dál tím složitější. Když Kapka začínala, bylo tady v ČR pár nadací a nadačních fondů. Ten nárůst počtu charitativních projektů je neuvěřitelný, a o to víc mě těší, že se stále řadíme mezi nejvíce uznávané nadační fondy u nás.

Když se ještě trochu ohlédnete, máte z nějakého projektu opravdu výjimečnou radost?



Já mám radost z malých i velkých projektů, z drobných i velkých dárců, jsem moc ráda, že máme stálé partnery, ale těší mě, že přibývají další. Lidé mají chuť pomáhat, velké společnosti jsou pro nás samozřejmě tou největší jistotou, tak jako my pro ně. Ale jsou tu i drobní dárci, kterých má Kapka naděje opravdu velký počet a těch si nesmírně vážíme. Z vlastní zkušenosti vím, že část jich tvoří důchodci či lidé, jejichž životní situace není úplně optimální, a i přesto každý měsíc Kapku podporují. To jsou chvíle a momenty, kdy opravdu vím, že to, co děláme, má smysl a že jsme potřební.