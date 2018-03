V době smrti zpěvačky muzikanti intenzivně pracovali na albu. Vokály už byly hotové. Chtějí tedy vydat novou desku a také reedici debutového alba.

„Po velkém zvažování jsme se rozhodli, že dokončíme, co jsme začali. Přemýšleli jsme a rozhodli, že je to něco, co jsme začali jako kapela s Dolores a měli bychom zamakat a dotáhnout to. Takový je plán,” uvedli.

Smrt slavné zpěvačky Dolores O'Riordanové sice v lednu veřejnost překvapila, ale nic podezřelého na ní není, uvedla britská policie. Bylo jí sice jen 46, ale byla vážně nemocná.

Dolores se stala se svým zajíkavým, výbušným zpěvem symbolem devadesátých let. Dodnes se hrají její hity Zombie, Linger nebo Dreams. V roce 2003 se skupina rozešla a O'Riordanová zkusila krátkou sólovou kariéru, ale nebyla už tak úspěšná. V roce 2009 se Cranberries zase obnovili.