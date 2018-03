Ve filmu, který bude v českých kinech v dubnu, zní skladba Flower of the Universe. Jedná se o akustickou baladu, která zapadá přesně do stylu Sade. Produkoval jí No I.D., držitel ceny Grammy za práci na nahrávce Jaye-Z 4:44. Režisérka Ava DuVernayová uvedla, že nevěřila, že by Sade souhlasila s prací na filmové písni a odpověď ji překvapila.

Na soundtracku je ale zastoupeno více umělců, mimo jiné DJ Khaled, zpěvačka Demi Lovatová, Sia, Kehlani a R&B duo Chloe x Halle.

„Každý song do Wrinkle in Time byl vytvořen s velkou péčí v úzké spolupráci s těmi umělci... dokonce jsem použila její text (Sade) do dialogu ve filmu,“ řekla režisérka.

Zpěvačka, skladatelka a producentka Sade, vlastním jménem Helen Folasade Adu, se narodila v roce 1959 v Nigérii. V osmdesátých letech se proslavila v Evropě a postupně se stala nejúspěšnější sólo zpěvačkou Velké Británie. Má na kontě přes padesát miliónů prodaných desek.

Sade původně zpívala na vysoké škole se skupinou Pride. V roce 1983 pro ni přišel zlom, když dostala smlouvu od Epic Records. Tam debutovala jako sólistka s deskou Diamond Life (1984). Pracuje velmi pomalu a nikdy nevydává uspěchané věci. Naposledy v roce 2010 vydala novinku Soldier of Love, další sofistikovanou, romantickou směsku popu, jazzu, klasického soulu i modernějšího R‘n’B.