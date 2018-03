The Kelly Family jsou na scéně od 70. let minulého století. Tehdy si jejich rodiče Kellyovi přivydělávali hraním na ulicích a brzy začali vystupovat se svými malými dětmi. Nejdříve si získali popularitu ve Španělsku a v roce 1976 vyrazili na první turné, v jehož rámci navštívili Itálii, Německo a Nizozemsko. Ohlas na jejich hudbu byl tehdy nadmíru pozitivní.

V podobném životním stylu pokračovali dále a na konci sedmdesátých let získali nahrávací smlouvu u firmy Polydor. V roce 1994 vyšlo jejich přelomové album Over The Hump, které obsahuje i hit An Angel. Na další desce Almost Heaven (1996) jsou mimo jiné úspěšné písně I Can't Help Myself a Nanana.

V roce 2005 The Kelly Family ukončili činnost a členové kapely se věnovali sólovým projektům nebo rodinám. Na scénu se vrátili loni, a to koncerty v Německu.

Skupina má na kontě jednadvacet studiových alb, z nichž poslední We Got Love vyšlo loni. Prodala celkově více než 20 miliónů desek.