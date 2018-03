Řečnění na Oscarech se dnes podobá tanci mezi psími hovínky v městském parku. V současné hysterické atmosféře prakticky nelze říct větu, která by někoho neurazila.

”Čtyři muži a Greta Gerwigová letos natočili majstrštyky,“ řekla Emma. Jenže ti muži byli například mexický imigrant Guillermo del Toro a Afroameričan Jordan Peele. Hlasití obránci menšin to považují za to nejlepší, co se mohlo stát.

Když je na Oscarech málo žen, začnou křičet feministky. Když nominují víc žen, ozvou se Latinoameričané. Když je nominují, je zase málo Afroameričanů. A když jsou tam všichni, přijde další studená sprcha: Kde jsou Asiati?

Místo pochvaly si hvězda vysloužila reakce jako “Bílý feminismus je, když Emma Stoneová řekne ”čtyři muži a Greta Gerwigová„, jako kdyby nominace Jordana Peela a Guillerma Del Tora nebyly důležité“ nebo „...říkat čtyři muži a Greta Gerwigová bylo hloupé, protože to úplně ignoruje, že byli nominováni zástupci menšin“.

Emma Stoneová ve filmu Woodyho Allena

FOTO: H.C.E.

Žena vystupující jako April se do nešťastné herečky pustila opravdu z gruntu. Začala jí na Twitteru vyčítat i to, že jednou hrála postavu částečně asijského původu. Jeden by řekl, že podstatou hereckého řemesla je předstírat, že jsem někdo jiný, ale to už dnes asi neplatí.

Na vrchol hitparády Emminých zločinů pak April umístila skutečnou perlu - herečka natočila film s Woodym Allenem!