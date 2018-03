Fraškou roku je animák Emoji ve filmu, anticenu si vysloužil i Cruise a Gibson

Komedie Emoji ve filmu si vysloužila anticenu za nejhorší film loňského roku. Agentura AP připomíná, že za 38 let, co se Zlaté maliny udělují, je to poprvé, co ji získal animovaný film. Anticenu si odnáší i hollywoodské hvězdy Tom Cruise či Mel Gibson. Ocenění je protipólem filmových Oscarů, které se budou udělovat v noci na pondělí.