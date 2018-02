Se zpěvákem Georgem Rainem a baskytaristou Petrim Kalliem sedíme na schodech pódia v pražské prodejně Bontonland, v níž v pondělí formace představila své v pořadí třetí album Act Of Creation. Jeho kmotrem se stal slovutný americký bubeník Mike Terrana, který přijel splnit svou roli do české metropole osobně. V současné době je ostatně i členem skupiny Kreyson (kde hraje i Rain), takže u nás pobývá dost často.

„Od začátku jsme měli ambici pokusit se dotlačit českou kapelu a hudební myšlenku do zahraničí,“ rozpovídal se Rain. „Kapelu Sebastien jsme založili v roce 2008 s tím, že to zkusíme. Neměli jsme za sebou žádnou silnou vydavatelskou firmu ani sponzora. Měli jsme jen chuť a vlastní síly.“

Šlo to překvapivě dobře a rychle. První dvě alba kapele produkoval Roland Grapow, bývalý člen německých Helloween a současný člen Masterplan. Na debutovém počinu Tears of White Roses navíc hostovalo sedm světových metalových hvězd: Grapow, Amanda Somerville z kapely Avantasia, Apollo Papathanasio z Firewind, Doogie White z Rainbow a Cornerstone, Fabio Lione z Rhapsody, Mike DiMeo z Riot a Masterplan a Tore Moren z Jorn.

„Poslali jsme jim demonahrávky, které byly natolik kvalitní, že je zaujaly, a oni byli ochotni spojit s naší hudbou své jméno. Desku vydala anglická firma Escape Music Ltd. a my v letech 2012 a 2013 vyjeli na dvě evropská koncertní turné. Objeli jsme několik zemí a v roce 2013 jsme předskakovali koncertu Alice Coopera v Brně. V roce 2016 jsme si zahráli na německém festivalu ve Wackenu. To byla bomba, je to největší metalový festival na světě. Navíc pořadatelé použili naši hudbu do trailerů, které anoncovaly kapely, jež budou na akci hrát. V reklamě na vystoupení Iron Maiden tedy zněla naše muzika,“ přiblížil roky po debutu Rain.

Na druhém albu Dark Chambers of Déjà Vu (2015) hostují Tony Martin, bývalý zpěvák britských Black Sabbath, Zak Stevens ze Savatage nebo Aylin Giménez z norské Sirenie. Tony Martin s kapelou vystoupil i na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. „Čtyři dny s Tonym, to byl krásný zážitek,“ usmál se Rain.

„Tony a Fabio Lione nám říkali, že se neradi s někým spojují, ale že je naše hudba natolik zaujala, že to udělají. Spousta lidí nám potom tvrdila, že jsme za ty hosty prošustrovali velké peníze, ale nebylo to tak hrozné. Většina se zcela nebo z velké části snažila pomoci mladé kapele, protože dospěla k názoru, že to má smysl. Mimochodem, jejich honorář za hostování se pohyboval v rozmezí od nula do tisíc eur,“ prozradil Rain.

„Tony Martin a Apollo Papathanasio cítili z naší hudby slovanskou melodiku. Já ji v ní nejsem schopen rozpoznat, ale pravděpodobně se tam z nás podvědomě dostala,“ dodal.

Před vydáním třetího alba Act of Creation si kapela dala pauzu a přemýšlela o dalším kroku. Rain se stal v mezičase členem Citronu, později i Kreysonu, a celá kapela se nakonec rozhodla nahrát novinku bez producenta, bez zvučných jmen hostů a jít na trh s vlastní kůží.

„Přestože máme vysoké ambice, při skládání nekalkulujeme. Vnímáme samozřejmě různé vlivy od kapel, které máme rádi, ale záměrně je do naší tvorby neinfiltrujeme. Děláme to po svém, vnášíme do toho sebe. Navíc každý ze členů Sebastien poslouchá trochu jinou muziku,“ vysvětlil baskytarista Kallio.

„Naše třetí deska je podle mě mnohem variabilnější než ty předešlé. Je pestřejší, protože jsou na ní i skladby, které nejsou vyloženě metalové. Přijde mi obecně škoda, když se lidé limitují hudebními škatulkami. Hudba je velice barevná záležitost, a to je na ní nádherné,“ dodal ještě Rain.

Sebastien chtějí do světa. Věří, že na to česká hudba má a že právě oni budou kapelou, které se to podaří.

„Povedlo se to skupinám z různých zemí. Své světové hvězdy mají Švédové, Němci, Finové, Norové a další. Myslím si, že většina českých kapel je omezena hranicemi země a je přesvědčena, že se v zahraničí prosadit nemůže. My naopak věříme, že to možné je, a jdeme si za tím,“ uzavřel naše setkání Rain.