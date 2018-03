Album se snaží reagovat na stav světa a hrozbu konce jeho dnešní podoby. Tvůrci si proto vybrali biblický příběh krále Belšazara (Bél-šarra-usus), což byl syn posledního novobabylónského krále Nabodina, jemuž se připisuje nestřídmost. Nakázal jíst a pít ze zlatého a stříbrného nádobí, jež Nebúkadnesar vynesl ze zbořeného jeruzalémského chrámu. Na zdi pak během hostiny lidské prsty napsaly slova Mene, mene tekel ufarsin, která předpověděla pád babylónské říše.

Varovně vyznívá už Jericho s troubením pozounu a na desce se mísí nostalgie s úzkostí. Dvojalbum Menetekel končí dlouhou skladbou The House Of Shadows With The Sound Of Light, což je zvuková instalace Klangraum Minoriten Kirche vytvořená během rezidenčního pobytu dvojice v Kremsu v místním středověkém kostele. Je plná zneklidňujících šepotů a výkřiků.

Menetekel je mnohem temnější než předchozí dva roky stará nahrávka Perseverantia, i když s obrazem nosorožce bez rohu vyzývala k nutnosti uchovat náš svět.

Dvojice se objevuje v Praze pravidelně. V roce 2011 pracovala pět měsíců právě v Meet Factory. Známé jsou především jejich Mountains of Mandess na motivy hororů H. P. Lovecrafta, které vytvořili spolu s The Tiger Lilies, a Ship Of Fools, kdy s duem při turné hostovali muzikanti z různých zemí. [celá zpráva]