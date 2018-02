Stalo se to v okamžiku, kdy odpovídala na otázku jednoho z fanoušků na toto téma. Sdělila, že nápadů by měla několik, ale nechce se jí o společný duet s někým usilovat.

„Všechny duety, které jsem v průběhu let nazpívala, ke mně přišly samy od sebe, takže nemám ve zvyku s tím aktivně chodit za lidmi. Ale nemám mnoho duetů s ženami, takže bych si velmi ráda zazpívala s Lady Gaga nebo někým podobným. To by bylo neskutečné,“ řekla Kylie Minogue, které už 6. dubna vyjde čtrnácté řadové album Golden.

Americká zpěvačka Lady Gaga.

FOTO: ČTK

Australská popová hvězda ještě dodala, že ať už nazpívá jakýkoli duet, velmi těžko překoná společnou skladbu s krajanem Nickem Cavem Where the Wild Roses Grow z roku 1995. Tu považuje za jednu z nejsilnějších ve své kariéře vůbec.