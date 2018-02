Akční pohádka o Černém panterovi se odehrává v africké zemi Wakanda, která vlastní tajemnou látku vibranium. T’Challa neboli Black Panther (Chadwick Boseman) se po smrti svého královského otce musí vrátit do Wakandy, aby převzal trůn. Dozvídá se ale, že jeden zlosyn se dostal ke kusu vibrania a je třeba jet do Koreje. S pomocí sestry a expřítelkyně se tam vypraví a bojují, aniž by tušili, že je čeká horší válka uprostřed vlastní rodiny.

Český film Věčně tvá nevěrná teprve vstoupil do kin a vysloužil si vesměs katastrofální reakce. Podle tvůrců jde o komedii.

Třetí místo obsadil Pračlověk, animovaný film Nicka Parka. Jeho hrdina žije v době kamenné a se svým čtyřnohým kamarádem Čenichem zažívá různá dobrodružství.