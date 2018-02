PIL jsou považováni za jednu z nejzávažnějších postpunkových skupin, ve které se teprve naplno projevil talent zpěváka Sex Pistols Johnnyho Rottena (občanským jménem Lydon). Opustil v ní přímočarý punk a postupně v ní experimentoval se židovskými sbory, dubem, elektronickými plochami, než se vrátil k tradičněji pojatým písním.

Kapela, která vydala deset desek, se s pěti alby dostala do albového žebříčku Top 20 a s pěti písněmi pronikla do singlového.

Lydon založil kapelu v roce 1978 a na konci roku skupina vydala vynikající chmurnou desku First Issue, kde hráli klíčoví spolupracovníci z počátku basista Jah Wobble a kytarista Keith Levene. Později se k nim připojil i bubeník Martin Atkins. Pestřejší bylo následující trojité EP Metal Box, ještě experimentálnější pak album Flower of Romance.

V roce 1983 vyšla nejúspěšnější píseň PIL This Is Not A Love Song, která dostalo na páté místo žebříčku. Předjímala album This Is What You Want... This Is What You Get.

Velký zlom v pojetí přinášelo Album z roku 1986, které produkoval Bill Laswell a objevily se na něm velké rockové hvězdy, kytarista Steve Vay, klavírista Rjúiči Sakamoto nebo bubeník The Cream Ginger Baker. Z něj vyňatý singl Rise se dostal na 11. místo v žebříčku.

Po vydání alba That What Is Not Lydon PIL v roce 1993 rozpustil a chvíli se věnoval filmu.

Na scénu se soubor vrátil v roce 2009 s bývalými členy souboru kytaristou Lu Edmondsem a bubeníkem Brucem Smithem, kteří doprovázeli Lydona na turné k albu. Doplnil je baskytarista Scott Firth.

V roce 2012 obnovení PIL natočili novou desku This Is PIL, po kterém přišlo v roce 2015 desáté album What The World Needs Now.

Evropské turné proběhne pro britském, které se koná v květnu a v červnu.