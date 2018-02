Režisér del Toro odmítá, že okopíroval divadelní hru z roku 1969. Už teď dostal za příběh Zlaté glóby a teoreticky by mohl získat i 13 Oscarů. Vyvstává otázka, co by se s tržbami a filmovými cenami stalo, kdyby soud prohrál.

Del Toro uvedl, že on ani jeho spolupracovníci o hře neslyšeli, ale podle žaloby je film „v mnoha ohledech identický“.

Společnost Fox Searchlight se také ohradila a bude „tvrdě bránit tento převratný a originální film“.

„Tvrzení pana Zindela jsou zcela nepodložená, úplně bez věcné podstaty, a podáme návrh na zrušení žaloby,“ uvedla jejich mluvčí.

61 podobností



Právník Marc Toberoff ovšem argumentuje, že našel 61 podobných rysů obou děl. Oba příběhy se odehrávají v šedesátých letech a v obou případech jde o lásku mezi uklízečkou a vodním stvořením. Ve hře je to delfín, ve filmu „fantasy humanoidní stvoření s ploutvemi“.

„Veřejnosti to prezentují jako vysoce originální fantasy dílo, ale ve skutečnosti bezostyšně kopíruje příběh, prvky, postavy a témata ze hry Paula Zindela, nositele Pulitzerovy ceny.“

Režisér navíc čelí v jiné kauze dalšímu obvinění. Podle Jeana-Pierra Jeuneta užil ve svém filmu prvky jeho snímků Delikatesy (1991) a Amélie z Montmartru (2001). Například se mu nezdá scéna, kde v Tváři vody herci Sally Hawkinsová a Richard Jenkins sedí na pohovce a začnou tančit na písničku z muzikálu. Něco podobného je v Delikatesách. Francouzský režisér ale del Tora nezažaloval.