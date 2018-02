Má nominaci za nejlepší herecký výkon ve vedlejší roli filmu The Florida Project, který právě dnes vstupuje prostřednictvím KVIFF Distribution do českých kin. Zároveň jde do distribuce i jeho další snímek, dokument Hora, k němuž namluvil komentář.

„Necítím se starý, ale přece jen čtyřicet let u filmu, to už je důvod trochu bilancovat,“ řekl k udělení čestné ceny za dosavadní práci herec, který přišel mezi novináře ve vynikající náladě a rozdal možná víc úsměvů než za dlouhá léta na plátně, kde ztvárňuje především padouchy, muže podmračené, často až nelidské.

Nejvíce kontroverzí zatím vyvolal soutěžní film Utöya 22. července, který se věnuje jednomu z nejhorších teroristických útoků v evropských dějinách: v roce 2011 zabil norský pravicový extremista Anders Behring Breivik 77 lidí.

Reakce na film se rozcházejí především v tom, zda už je zejména s ohledem na pozůstalé obětí čas na filmovou rekonstrukci tak strašlivé události. Režisér Erik Poppe si však stojí za svým.

„Když jde o 22. červenec 2011, zaměřují se lidé skoro pořád na teroristu. Ale tím z našeho vědomí mizí vzpomínka na to, co udělal, co se stalo. To se nesmí stát. Natočili jsme ho s velkým respektem k obětem a ke všem, kterých se tato tragická událost dotkla. Příběhy jednotlivých postav nejsou napsány podle konkrétních osudů, ale z bohatých rešerší jsme na základě skutečnosti vytvořili postavy fiktivní,“ řekl na pondělní tiskové konferenci.

Dnes se v hlavní soutěži představí film s českou koprodukční účastí, psychologické drama Nedotýkej se mě rumunské režisérky Adiny Pintilie, na němž se koprodukčně podílelo i Bulharsko, Německo a Francie.